Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Amerikalılar ile harekat merkezi kurulması kararı verildi”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de güvenli bölge kurulmasına ilişkin, “Amerikalılar ile birlikte bir harekat merkezinin kurulması kararı verildi. Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de güvenli bölge kurulmasına ilişkin, “Amerikalılar ile birlikte bir harekat merkezinin kurulması kararı verildi. Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i Türkiye’de ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu kaydeden Erdoğan, Ukrayna’da kısa süre önce yapılan seçimlerde aldıkları neticeden ötürü Zelenskiy’i tebrik etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in kritik bir dönemde çok önemli bir sorumluluk üstlendiğini kaydeden Erdoğan, Ukrayna halkına hizmet yolunda mevkidaşına başarılar diledi. Zelenskiy ile ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdoğan, görüşmelerde Zelenskiy’e Ukrayna’nın egemenliğini, siyasi birliğini desteklemeye devam edeceklerini ifade ettiklerini söyledi.
“(FETÖ İLE MÜCADELE) UKRAYNA MAKAMLARININ BUGÜNE KADAR ALDIĞI TEDBİRLERİ TAKDİRLE KARŞILIYORUZ”
"BURADA ASLOLAN FIRAT’IN DOĞUSUNDA BU ADIMIN ATILMASI MESELESİYDİ"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD heyeti ile görüşmelere ilişkin toplantıların olumlu ve yapıcı geçtiğini açıkladı. Bu konuya ilişkin değerlendirme alabilir miyiz?” sorusuna şu cevabı verdi:
“3 günlük bir görüşme oldu. Bu görüşmeler olumlu bir istikamette devam etti. Bu görüşmeler devam edecek ancak şimdi bir adım atılıyor. Tarih vermeyeceğim şimdi Amerikalılar ile birlikte bir harekat merkezinin kurulması kararı verildi. Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır. Adım atıldı mı atılmadı mı bu soru cevabını buluyor. Demek ki adım birlikte atılıyor. Burada aslolan Fırat’ın doğusunda bu adımın atılması meselesiydi. Bu da şimdi Amerikalılar ile birlikte gerçekleştiriliyor.”
(İHA)
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