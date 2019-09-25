Son Dakika
IMF'nin yeni başkanı belirlendi
FIFA'dan futbolcu kiralanmasına sınır geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı Babiş ile görüştü
Sivassporlu Fernando'dan Alanyaspor maçı değerlendirmesi
“İran’ı yaptırım, baskı ve fakirlik silahı ile teslim olmaya zorlayanlar ile asla müzakere yapmayız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babis'i kabul etti
Bursa’da seyir halindeki lüks araç alev alev yandı
Akdeniz yat rallicileri İskenderun’da
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan Mısırlı mevkidaşına cevap
Malatya’da feci kaza: 2 ölü, 16 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babis'i kabul etti

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babis ile görüştü

Politika 25.09.2019, 20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babis'i kabul etti

NEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babis'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Çekya Başbakanı Babis ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'de basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Çekya Başbakanı Andrey Babiş #kabul
Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
İmsak 05:09
Güneş 06:32
Öğle 12:45
İkindi 16:08
Akşam 18:48
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 6 11
2. Athletic Bilbao 5 11
3. Real Madrid 5 11
4. Barcelona 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Sevilla 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Osasuna 5 7
11. Levante 6 7
12. Getafe 5 6
13. Real Valladolid 6 6
14. Valencia 5 5
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@