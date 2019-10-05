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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine telgraf
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da trafik kazası sonucu şehit olan askerler Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin'in ailelerine birer başsağlığı telgrafı gönderdi
Politika 05.10.2019, 13:57 05.10.2019, 14:06
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da trafik kazası sonucu şehit düşen askerler Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin'in ailelerine birer telgraf göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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