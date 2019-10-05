Son Dakika
Hatay şehidi son yolculuğuna uğurlandı
“Şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz“
Bakan Kasapoğlu'ndan Şahika Ercümen'e tebrik
Gökyüzünün renkli kanatları
Eskrimciler Kocaeli'de buluştu
Etnospor'da el işi ürünler görücüye çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine telgraf

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da trafik kazası sonucu şehit olan askerler Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin'in ailelerine birer başsağlığı telgrafı gönderdi

Politika 05.10.2019, 13:57 05.10.2019, 14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine telgraf
banner63

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da trafik kazası sonucu şehit düşen askerler Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin'in ailelerine birer telgraf göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

#başsağlığı telgrafı #Bünyamin Dinç #kadir seçgin #Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
İmsak 05:19
Güneş 06:42
Öğle 12:42
İkindi 15:56
Akşam 18:32
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 7 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Antalyaspor 7 11
5. Malatyaspor 7 10
6. Trabzonspor 6 9
7. Sivasspor 6 9
8. Konyaspor 6 9
9. Galatasaray 6 9
10. Başakşehir 6 8
11. Denizlispor 7 8
12. Ankaragücü 6 8
13. Çaykur Rizespor 6 8
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Altay 7 12
3. Bursaspor 7 12
4. Ümraniye 6 11
5. Hatayspor 6 11
6. Adana Demirspor 6 10
7. Balıkesirspor 6 10
8. Keçiörengücü 6 10
9. Osmanlıspor 6 10
10. Fatih Karagümrük 6 9
11. İstanbulspor 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Eibar 8 9
10. Valencia 7 9
11. Real Valladolid 7 9
12. Real Betis 8 9
13. Levante 7 8
14. Osasuna 7 8
15. Deportivo Alaves 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@