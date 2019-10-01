Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzde 51 değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1'in düşürülmesi tartışması) Bunu revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir.“