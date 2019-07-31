Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti.

Devlet Bahçeli’nin Beytepe’deki evine sivil plakalı bir araçla gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri’nin evinde yaklaşık 35 dakika kaldı. Erdoğan, Bahçeli ile görüştükten sonra yine aynı araçla evden ayrıldı.

(İHA)