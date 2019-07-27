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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanını Vahdettin Köşkü’nde kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’i kahvaltı programı için Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.
Politika 27.07.2019, 11:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’i Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı Muhammed, burada ‘Aile Kahvaltısı’ programında bir araya geldi.(Metin Başar/İHA)
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