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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mursi’nin hayatını kaybetmesine sen sebep oldun’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ’a, PKK’ya ve PYD’ye karşı bu duruşumuzu sürdüreceğiz. Suudi Arabistan aynaya baksın. Hele Mısır, sen hiç konuşamazsın. Zira yüzde 52 oy ile seçilmiş olan bir Mursi’yi mahkemede çırpınarak hayatını kaybetmesine sen sebep oldun. Sen böyle bir katilsin" dedi.

Politika 10.10.2019, 13:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mursi’nin hayatını kaybetmesine sen sebep oldun’’
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ’a, PKK’ya ve PYD’ye karşı bu duruşumuzu sürdüreceğiz. Suudi Arabistan aynaya baksın. Hele Mısır, sen hiç konuşamazsın. Zira yüzde 52 oy ile seçilmiş olan bir Mursi’yi mahkemede çırpınarak hayatını kaybetmesine sen sebep oldun. Sen böyle bir katilsin" dedi.(İHA)
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