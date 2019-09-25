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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salih ile görüştü

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile bir araya geldi

Politika 25.09.2019, 21:37 25.09.2019, 21:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salih ile görüştü
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NEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan da hazır bulundu.

#görüşme #Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih #Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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