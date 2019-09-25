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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salih ile görüştü
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile bir araya geldi
Politika 25.09.2019, 21:37 25.09.2019, 21:43
NEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü.
Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan da hazır bulundu.
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