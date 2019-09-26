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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj'ı kabul etti

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj ile görüştü

Politika 25.09.2019, 22:35 25.09.2019, 22:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj'ı kabul etti
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NEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarrajkabul etti.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj ile görüştü.

Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki kabul basına kapalı gerçekleşti.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #kabul #Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj
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