Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Ekim tarihlerinde Sırbistan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Ekim tarihlerinde Sırbistan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temaslarında ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde gözden geçirilecek. İşbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınırken, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. Türkiye-Sırbistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilişinin 140’ıncı yılının kutlandığı dönemde icra edilecek olması hasebiyle ayrı bir ehemmiyet taşıyan ziyaret çerçevesinde Türkiye-Sırbistan İş Forumu da düzenlenecek. TİKA tarafından Sırbistan’da hayata geçirilen çeşitli projelerin yanısıra Türk şirketleri tarafından kurulan fabrikaların açılışı ile çeşitli temel atma törenlerinin gerçekleştirilmesi de bekleniyor.
Ayrıca Balkanlar’da barış ve istikrarı pekiştirmek amacıyla oluşturulan Türkiye-Bosna/Hersek-Sırbistan Üçlü Zirve Toplantısı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve üyelerinin katılımlarıyla Belgrad’da düzenlenmesi öngörülüyor. Saraybosna-Belgrad Otoyolu’nun temel atma töreni de liderlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.(İlker Turak/İHA)
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