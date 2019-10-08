Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

BELGRAD (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi dolayısıyla liderler onuruna verilen yemeğe katıldı.

Cumhurbaşkanı Vucic'in ev sahipliğindeki yemeğe Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, konseyin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ve Sırp üyesi Milorad Dodik de iştirak etti.

Sırbistan Sarayı'ndaki yemek basına kapalı gerçekleştirildi.