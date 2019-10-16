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Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi’ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Federasyonu’nun Soçi kentine 22 Ekim’de günübirlik ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Ziyarette Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceği aktarıldı.

Politika 16.10.2019, 22:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi’ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Federasyonu’nun Soçi kentine 22 Ekim’de günübirlik ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Ziyarette Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceği aktarıldı.(İHA)
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