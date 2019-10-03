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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen’i kabul etti.
Politika 03.10.2019, 14:39
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Büyükelçi Hassen, Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Hassen’in eşi ve çocuğu ile bazı büyükelçilik çalışanlarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.(Derya Yetim - Fatih Erdoğan/İHA)
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