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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı Hamduk'u kabul etti

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile görüştü

Politika 26.09.2019, 01:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı Hamduk'u kabul etti

NEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Başbakanı Abdulluh Hamduk'u kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Sudan Başbakanı Hamduk ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki kabul basına kapalı gerçekleşti.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #kabul #Sudan Başbakanı Abdalluh Hamduk
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