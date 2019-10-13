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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristler kiliseden sivilleri hedef alıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristler kiliseden sivilleri hedef alıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınır ilçelerimize 652 havan mermisi atıldı. Teröristler kiliseden sivilleri hedef alıyor” dedi.

Politika 13.10.2019, 14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristler kiliseden sivilleri hedef alıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınır ilçelerimize 652 havan mermisi atıldı. Teröristler kiliseden sivilleri hedef alıyor” dedi.(İHA)
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