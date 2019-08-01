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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, "Bu seneki şura toplantımızı, Doğu Akdeniz ve Suriye’nin kuzeyi başta olmak üzere vatanımızın...
Politika 01.08.2019, 12:51
"Aziz Atatürk, 2019 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde şura üyeleri olarak huzurunuzdayız. Bu seneki şura toplantımızı Doğu Akdeniz ve Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere vatanımızın bekasına, milletimizin bütünlüğüne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde icra ediyoruz. 15 Temmuz ihaneti sonrasında aldığımız tedbirler sayesinde disiplini, motivasyonu, caydırıcılığı ve hareket kabiliyeti artan Türk Silahlı Kuvvetleri’miz bu asimetrik tehditler karşısında en büyük teminatımızdır. Şura çalışmalarımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, Zat-ı alinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."
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