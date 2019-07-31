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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni MİT binasını ziyaret etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihabarat Teşkilatı'nın (MİT) Ankara'da yapımı devam eden ve 'kale bina' olarak adlandırılan ana karargah binasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...
Politika 31.07.2019, 14:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaklaşık 5 bin dönüm arazi üzerine kurulan ve yapımı devam eden yeni MİT binasını ziyaret etti. Helikopter ile alana inen Erdoğan ile yanında bulunan heyet, binada incelemelerde bulundu. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde duvarla çevrili olan bina ve çevresinde, sinyal kesici dinlemeyi önleyen sistemlerin olduğu öğrenildi.
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