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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Preveze Deniz Zaferi" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Politika 26.09.2019, 20:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Preveze Deniz Zaferi" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Ülkemizin denizden gelecek tehditlere karşı savunulması, denizlerdeki menfaatlerimizin korunması ve kollanması görevlerini üstün bir vazife anlayışıyla yerine getiren, köklü bir maziye sahip olan Deniz Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Hiçbir zaman ödün vermediğimiz barışçı dış politikamıza da değerli katkılarda bulunan, geçmişten bugüne taşıdığı bilgi birikimi, engin tecrübesi ve donanımıyla bugün de etkin ve caydırıcı konumunu sürdüren Deniz Kuvvetlerimiz, sahip olduğu üstün niteliklerle bizleri gururlandırmaktadır. Deniz Kuvvetlerimiz, tarihimizdeki en görkemli zaferlerden olan Preveze Deniz Zaferi başta olmak üzere devraldığı zengin mirasa her zaman sahip çıkmakta, taşıdığı sorumluluğun bilinciyle her geçen gün daha da güçlenmektedir. 1538’de Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki denizcilerimizin kazandığı, Akdeniz’i bir Türk gölü haline getiren Preveze Deniz Zaferi’yle ordumuz, kara harekatlarındaki başarısını denizlerimize de taşımış, donanmamızın gücünü tüm dünyaya kanıtlamıştır. Deniz Kuvvetlerimizin birikimi, donanımı, disiplini ve nitelikli personeliyle mazide ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de üstleneceği tüm görevleri eksiksiz yerine getireceğine inancımız tamdır. Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü’nde vatanı için mücadele eden bütün kahramanlarımızı ve şehitlerimizi şükranla anıyor, Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.

(İHA)
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