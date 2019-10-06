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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yerlikaya ve İmamoğlu’na tebrik telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik telgrafı gönderdi.
Politika 06.10.2019, 10:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valisi Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na tebrik telgrafı gönderdi.(İlker Turak/İHA)
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