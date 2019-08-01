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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Birleşik Krallık'ın yeni...
Politika 01.08.2019, 01:44
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