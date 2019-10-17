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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın, Lavrentyev ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Politika 17.10.2019, 14:37 17.10.2019, 14:51
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın, Lavrentyev ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde, Suriye’deki son gelişmeler ele alındı. Toplantıda, Barış Pınarı Harekatı, İdlib ve Münbiç gündemi özelinde stratejik konular görüşüldü. Barış Pınarı Harekatı’nın, Türkiye’nin ulusal güvenlik endişelerini giderme ve Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla yapıldığı vurgulandı.

PYD/PKK/YPG ve DAEŞ dahil tüm terör örgütlerinin Suriye’nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdidin önlenmesi ve bu konuda Türkiye-Rusya arasındaki işbirliğinin devam etmesi konusunda mutabık kalındı.

Toplantıda siyasi çözüm süreci ve anayasa komitesi çalışmaları konusunda kaydedilen gelişmeler de değerlendirildi.

(İlker Turak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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