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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Büyükelçi Kalın, O’Brien’ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Politika 04.10.2019, 17:41
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile telefonda görüştü. Görüşmede gündemdeki ikili konuların yanısıra, ABD ile hedeflenen 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi, Suriye’deki gelişmeler, Suriye’nin kuzeyinde Güvenli Bölge’nin tesisi, terörle mücadele ve Libya’daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için atılacak adımların hızlandırılması ve PYD/YPG terör örgütüne verilen desteğin kesilmesi konusundaki beklentilerin aktarıldığı görüşmede, Türkiye’nin bu konulardaki kararlılığı vurgulandı.(İlker Turak/İHA)
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