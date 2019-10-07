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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur” açıklamasında bulundu.

Politika 07.10.2019, 09:01
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur”
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden güvenli bölgeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü Kalın, “Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak” dedi.

Kalın, “Türkiye güçlüdür ve kararlıdır” ifadesini de kullandı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)
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