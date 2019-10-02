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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.Toplantıya, kurul üyeleri Bülent...

Politika 02.10.2019, 15:44
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantıya, kurul üyeleri Bülent Arınç, İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Yıldırım Akbulut katıldı.


#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu #toplantı
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