Cumhurbaşkanlığından yatırım programı hazırlıkları genelgesi
- 2020-2022 dönemi yatırım programı hazırlıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı - Genelgeden: - "Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecek" - "Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarımlanacak ve hayata geçirilecek" - "Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2020 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacak"
ANKARA (AA) - Vatandaşların refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarma amacı doğrultusunda, 2020-2022 dönemi yatırım programı hazırlıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek için On Birinci Kalkınma Planı'nın uygulamaya konulduğu anımsatıldı.
Genelgede, plan döneminde temel hedef olan sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek üzere, kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek, fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak temel öncelikler olarak belirlendi.
Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması için kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların gelecek dönem için hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde tahsisi ve verimli kullanımının temel ilke olacağı belirtilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:
- Orta vadeli program esas alınacak
2020 yılı yatırım programı hazırlıklarında, 2020-2022 dönemi Orta Vadeli Program ve Mali Plan'da yer alan amaç, politikalar, öncelikler ve mali çerçevenin esas alınacağı ifade edilen gerekçede, ayrıca Orta Vadeli Program ve Mali Plan ile uyumlu olmak kaydıyla kamu idarelerinin stratejik planlarının da hazırlıklarda dikkate alınacağı bildirildi.
Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verileceği belirtilen genelgede, "Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2020 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacaktır. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.
Genelgede, bütün kuruluşların 2020 yılı yatırım programı hazırlıkları ile ilgili olarak bundan sonraki süreçte, belirtilen hususlar ile 2020-2022 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nde belirtilen öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almaları istendi.
Kuruluşların, ayrıca tavan içinde kalmak kaydıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığının 29 Temmuz 2019 tarihli Yatırım Talepleri Duyurusuna istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle "kaya.sbb.gov.tr" adresinde yer alan KaYa Bilgi Sistemi aracılığıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermeleri talep edildi.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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