Destici, “Tehlikeyi orada bertaraf etmekle yükümlüyüz“

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin, "Tehlikeyi orada bertaraf etmekle yükümlüyüz. Eğer biz bugün bu harekatı yapmaz ve o bölgeyi PKK/YPG'den temizlemezsek, yarın kendi sınırlarımız içerisinde bu mücadeleyi vermek zorunda kalırız." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye ve Irak tezkeresinin TBMM'de kabul edildiğini hatırlatan Destici, HDP'nin tezkereye destek vermemesine tepki göstererek, "Siz, canınızla, kanınızla şehitler vererek, Mehmetçiğimiz ve polisimiz gazi olarak, devletin bekası ve kardeş coğrafyaların huzur bulması için bir mücadele veriyorsunuz ama TBMM'de temsil edilen sözde bir parti ve onun sözde milletvekilleri terörist safında. Bunun izah edilebilir tarafı yoktur." ifadelerini kullandı.

Destici, Suriye'de huzurun sağlanması için Türkiye'nin büyük gayret gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz şunu biliyoruz; Suriye'nin kuzeyinde bir terörist devletçiği, özerk bir yapı oluşturulacak ve bu daha sonra Irak'ın kuzeyindekine eklemlenecek. Peki ondan sonra sıra nereye gelecek ? Bunu görmek için strateji uzmanı olmaya gerek yok. Hedeflerinin neresi olduğunu biz açık ve net biliyoruz. Tehlikeyi orada bertaraf etmekle yükümlüyüz. Eğer biz bugün bu harekatı yapmaz ve o bölgeyi PKK/YPG'den temizlemezsek, yarın kendi sınırlarımız içerisinde bu mücadeleyi vermek zorunda kalırız."

- "CHP'nin çok gönüllü olarak 'Evet' demediği ortada"

Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye ve Irak tezkerelerine ilişkin, "O çocukların burnu kanamasın diye içimiz yana yana evet diyeceğiz." sözlerinin sorulması üzerine , şunları söyledi:

"CHP'nin çok gönüllü olarak 'Evet' demediği ortada. Seçim ortakları HDP ile Türk devleti ve Türk milleti arasında sıkışmış vaziyetteler. O sıkışıklıktan acilen çıkmaları lazım. Hiçbirimiz askerimizin ve polisimizin burnunun kanamasını istemeyiz ama neticede bir harekat başlatıyoruz. Bu harekatın da bir bedeli olacak ve biz bu bedeli göze alarak oraya giriyoruz."

Son bir yılda elektrik, köprü ve otoyollara yapılan zamlara da değinen Destici, "Burada büyük bir sıkıntı var ve bu sıkıntı gittikçe büyüyor. Bu zamları hangi kurum yapıyorsa vatandaşımıza bunu açıklaması lazım." diye konuştu.