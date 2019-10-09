Devlet Bahçeli’den Barış Pınarı Harekatı’na tam destek
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi, Barış Pınarı Harekatı’nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındadır” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi, Barış Pınarı Harekatı’nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındadır” dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Fırat’ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında, “Türk milleti haklı, meşru ve tarihi nitelikli yüksek mücadele sürecini sağlam bir inançla, tavizsiz bir iradeyle başlatmış, Suriye’nin kuzeyine beklenen ilk hamleyi yapmıştır. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun, kurulmak istenen terör devletinin imha edilmesi maksadıyla kararlı siyaset ve kahramanca ruh devreye girmiştir” dedi.
“Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekatın içindedir” diyen Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:
“ABD BAŞKANI’NIN GELGİTLERİ, TEHDİT DOLU İFADELERİ, ABA ALTINDAN SOPA GÖSTEREN AÇIKLAMALARI HİÇBİR ŞART ALTINDA İTİBAR VE DEĞERİ OLMAYAN ZORBA YAKLAŞIMLAR OLARAK ANILACAKTIR”
ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik açıklamalarına işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:
“ABD Başkanı’nın gelgitleri, tehdit dolu ifadeleri, aba altından sopa gösteren açıklamaları hiçbir şart altında itibar ve değeri olmayan zorba yaklaşımlar olarak anılacaktır. Barış Pınar Harekatı’na katılan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her bir ferdini gönülden kutluyor, hepsinin gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini samimiyetle tebrik ediyor, sonuna kadar desteklediğimizi çok güçlü şekilde paylaşıyorum. Türkiye’nin ve Türk milletinin Cenab-ı Allah yardımcısı olsun. Gazamız mübarek, geleceğimiz müstesna, zaferimiz muhkem ve mutlak olsun.”(Mevlüt Hasgül/İHA)
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