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Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in gayrimeşru politikasını şiddetle kınıyoruz
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni konut inşası kararıyla ilgili, "İsrail, 1967'den beri işgal altında tutmakta olduğu Batı Şeria'daki çeşitli yasa dışı yerleşimlerde 2300'den fazla...
Politika 07.08.2019, 14:14
Açıklamada ayrıca, "İsrail, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi politikasıyla uluslararası hukuku açıkça ve pervasızca çiğnemeye devam etmektedir. İsrail’in iki devletli çözüm perspektifini ortadan kaldırmayı ve işgali daimi kılmayı hedefleyen bu tasarrufunu reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin’in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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