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Dışişleri Bakanlığı, Mali’deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mali Boulkessi’de bulunan bir askeri kampı ve Mondoro’da yer alan askeri birlikleri hedef alan terör saldırısını kınadı.

Politika 02.10.2019, 20:35 02.10.2019, 20:39
Dışişleri Bakanlığı, Mali’deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mali Boulkessi’de bulunan bir askeri kampı ve Mondoro’da yer alan askeri birlikleri hedef alan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Mali Boulkessi’de bulunan bir askeri kampı ve Mondoro’da yer alan askeri birlikleri hedef alan terör saldırılarında çok sayıda askerin ve sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıları kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, kardeş Mali halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.

(İHA)

#kınama #terör saldırısı #Mali #Dışişleri Bakanlığı
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