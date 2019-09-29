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Dışişleri Bakanlığı: ’Memnuniyet duyuyoruz"
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu ve ülkenin kalıcı demokrasisi için her türlü desteğin devam edeceğini bildirdi.
Politika 29.09.2019, 10:47
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu ve ülkenin kalıcı demokrasisi için her türlü desteğin devam edeceğini bildirdi.
Afganistan’ın kalıcı demokrasisi için her türlü desteğin devam edeceği belirtilen açıklamada, “Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından kesin sonuçlar açıklanıncaya kadar adayların sağduyuyla ve itidalle hareket etmelerini diliyoruz. Afgan halkının siyasi tercihine her zaman saygı gösteren Türkiye, dost ve kardeş Afganistan’da kalıcı demokrasinin ve istikrarın tesisi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği sağlamaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.(Mevlüt Hasgül/İHA)
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