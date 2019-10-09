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Dışişleri Bakanlığından GRETA’ya tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi İnsan Ticaretiyle Mücadele Uzmanlar Grubuna (GRETA) tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, “Türkiye, insan ticaretiyle mücadele amacıyla gerekli yasal düzenlemeleri kabul etmekte ve önlemleri uygulamaktadır. Aynı zamanda, insan haklarının temel ilkelerine saygı göstererek düzensiz göçün engellenmesi için elinden geleni yapmaktadır. Raporda, bu çabalarımız büyük ölçüde gözardı edilmiştir” denildi.

Politika 09.10.2019, 17:59
Dışişleri Bakanlığından GRETA’ya tepki
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi İnsan Ticaretiyle Mücadele Uzmanlar Grubuna (GRETA) tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, “Türkiye, insan ticaretiyle mücadele amacıyla gerekli yasal düzenlemeleri kabul etmekte ve önlemleri uygulamaktadır. Aynı zamanda, insan haklarının temel ilkelerine saygı göstererek düzensiz göçün engellenmesi için elinden geleni yapmaktadır. Raporda, bu çabalarımız büyük ölçüde gözardı edilmiştir” denildi.

Avrupa Konseyi İnsan Ticaretiyle Mücadele Uzmanlar Grubu (GRETA), Türkiye’nin Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi’ni uygulaması hakkında 8 Ekim 2019 tarihinde dengeden uzak bir rapor yayınladı. Raporda Türkiye’nin uyguladığı çalışmalar gözardı edilince Dışişleri Bakanlığından yanıt gecikmedi. Bakanlık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye, insan ticaretiyle mücadele amacıyla gerekli yasal düzenlemeleri kabul etmekte ve önlemleri uygulamaktadır. Aynı zamanda, insan haklarının temel ilkelerine saygı göstererek düzensiz göçün engellenmesi için elinden geleni yapmaktadır. Raporda, bu çabalarımız büyük ölçüde göz ardı edilmiştir. Ne yazık ki GRETA, dar bir bakış açısıyla raporda Türkiye’ye yönelik temelsiz iddialara yer vererek konuyu bağlamından çıkarmıştır ki bu ancak Avrupa Konseyi-GRETA’nın güvenilirliğini sarsmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu rapor hakkında açıklamanın devamında, “GRETA heyetinin ülkemize gerçekleştirdiği inceleme ziyaretinin öncesinde ve sonrasında, özellikle 2016 FETÖ darbe girişimi ile sonrasında ilan edilen ve 18 Temmuz 2018 tarihinde kaldırılan olağanüstü hâl uygulaması konularında kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları ve düzeltmeleri yansıtmaması hayal kırıklığı oluşturmaktadır. Türkiye dünyadaki tüm ülkelerden daha fazla mülteciye ev sahipliği yapmakta ve ağırlıklı olarak kendi ulusal kaynaklarıyla büyük bir yükü taşımaya devam etmektedir. Bunu yaparken, ülkemiz uluslararası toplumdan daha adil yük ve sorumluluk paylaşımı ve dayanışma beklemektedir. Türkiye, bu raporun içeriğinden bağımsız olarak, Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerine saygı göstermeye devam edecektir. Ülkemiz, bu raporun Sözleşmeye dair sadece ilk tur değerlendirmenin sonucu olduğunu göz önünde tutmakta ve gelecekte yayımlanacak raporların sahadaki gerçekleri daha iyi ve doğru yansıtmasını beklemektedir” denildi.

(İHA)
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