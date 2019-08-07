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Dışişleri, İsrail’in Batı Şeria’da 2 bin 300 yeni konut inşasına onay vermesini kınadı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Batı Şeria’daki çeşitli yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 300’den fazla yeni konutun inşasına onay vermesini kınadı.
Politika 07.08.2019, 13:41
Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İsrail, 1967’den beri işgal altında tutmakta olduğu Batı Şeria’daki çeşitli yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 300’den fazla yeni konut inşasına onay vererek Filistin halkının haklarını gasp etmeyi sürdürmüştür. İsrail’in bu gayrımeşru politikasını şiddetle kınıyoruz. İsrail, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi politikasıyla uluslararası hukuku açıkça ve pervasızca çiğnemeye devam etmektedir. İsrail’in iki devletli çözüm perspektifini ortadan kaldırmayı ve işgali daimi kılmayı hedefleyen bu tasarrufunu reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin’in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz” denildi.(İlker Turak/İHA)
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