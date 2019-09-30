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Dışişlerinden Hindistan’a taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Politika 29.09.2019, 23:04
Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişlerinden yapılan açıklamada, "Hindistan’ın Uttar Pradesh ryaleti başta olmak üzere birçok bölgesinde meydana gelen sel felaketinde 110’u aşkın kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hindistan halkı ve hükümeti ile felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.(İHA)
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