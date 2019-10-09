TBMM (AA) - Siemens Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Kunur, elektronik veya mekanik eğitimi almış kadın çalışan bulamadıklarını belirterek, "Üretim tesisimiz Gebze'de. Oradaki lise müdürleriyle iletişime geçip, mezun öğrencileri yakalayıp istihdam edebiliyoruz. Manisa ve Gebze'deki teknik ve meslek liselerinde kız çocuklarının eğitimi teşvik edilebilir." dedi.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın başkanlığında toplandı.

Aslı Kunur, komisyona sunumunda, Siemens'in kadın çalışan sayısını artırmaya çalıştığını ancak Türkiye'de mühendislik bölümlerinden mezun kadın sayısının az olduğunu söyledi.

Mühendisliğin kadın mesleği olarak görülmediğini belirten Kunur, Türk Eğitim Vakfı ve üniversiteler iş birliğinde, lise ve üniversitedeki kız öğrencileri, başarılı projelere imza atan kadın mühendislerle fabrikalarda bir araya getirdiklerini, böylece kız öğrencilerde bu mesleklere yönelik merak uyandırmayı hedeflediklerini anlattı.

Siemens'in şirket içinde her türlü mobinge karşı olduğunu da vurgulayan Kunur, bu tür durumlara müdahale edebilmek için komite kurduklarını, bu komitenin bütün çalışanlara destek verdiğini dile getirdi.

Kunur, firmanın çocuk sahibi kadın çalışanlara kreş ücreti desteği sunduğunu, böylece mesleğe kolayca dönmelerine destek sağlandığını ifade etti.

Siemens'in kadın ve erkeklerden oluşan çalışma ortamını çok önemsediğine işaret eden Kunur, "Siemens olarak elektronik veya mekanik eğitimi almış kadın çalışan bulmakta zorlanıyoruz. Üretim tesisimiz Gebze'de. Oradaki lise müdürleriyle iletişime geçip, mezun öğrencileri yakalayıp istihdam edebiliyoruz. Manisa ve Gebze'deki teknik ve meslek liselerinde kız çocuklarının eğitimi teşvik edilebilir." diye konuştu.

Kadın mühendislerin başarılarının anlatılacağı kamu spotlarıyla kız çocuklarının bu mesleklere ilgisinin uyandırılabileceğine değinen Kunur, ayrıca eğitim kurumlarında kullanılan dilin de profesyonel ve cinsiyetsiz olması gerektiğini aktardı.

- Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısı az

Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Özsan da kadın girişimcilere yönelik önemli çalışmalara imza atan KAGİDER'in, gelecek dönemde tarım ve teknolojide kadının gücünün artırılmasını hedeflediğine dikkati çekti.

Teknoloji sektöründe dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadın çalışan sayısının az olduğunu anlatan Özsan, Silikon Vadisi'ndeki şirketlerde kadın yönetici oranının yüzde 11 olduğunu bildirdi.

Dünya genelinde ileri teknoloji şirketlerinden ayrılma oranının kadınlarda yüzde 41 iken, erkeklerde yüzde 17 olduğu bilgisini veren Özsan, bilişim sektöründeki işlerin sadece yüzde 25'ine kadınların sahip olduğunu dile getirdi.

Özsan, "Genç kadınların yüzde 74'ü, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanları ile bilgisayar bilimlerine ilgi duyuyor. Demek ki biz bu fırsatı tanımıyoruz veya genç kadınlar bu eğitim imkanını bulamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınlarda internet kullanım oranının son yıllarda çok arttığına işaret eden Özsan, kız çocuklarının ebeveynler tarafından da mesleklere yönlendirildiğini hatırlattı.

- İlk bindeki 700 öğrenci tıp seçti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAİ) HÜRKUŞ Başmühendisi Serkan Sağıroğlu, kurumun mühendis istihdamına yönelik bilgi verdi.

TAİ'nin, mühendis ihtiyacının yarısını deneyimli mühendislerden karşılamayı planladığının altını çizen Sağıroğlu, ihtiyaç duyulan mühendislik branşlarının "havacılık ve uzay, kontrol, makine, yazılım, mekatronik, matematik ve algoritma geliştirme, aviyonik ve elektrik, elektronik, endüstri ürünleri ve endüstri" olduğunu kaydetti.

Sağıroğlu, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Uçak Genel Müdür Yardımcılığı her yıl ortalama 150-200 arası farklı mühendislik branşlarında mühendis alımı gerçekleştirebilir. Milli Muharip Uçak, helikopter ve uydu projeleri değerlendirildiğinde bu rakamlar daha yüksek sayılara ulaşacaktır."

Son üniversite sınavında ilk bine giren öğrencilerinin 700'ünün tıbbı seçtiğini, mühendislik branşlarını tercih edenlerin sayısının iş bulma kaygısı nedeniyle azaldığını anlatan Sağıroğlu, mühendisliklere yönelmesi için lise öğrencilerinin teknolojik gelişmeler ve iş imkanları konularında bilgilendirilmeleri gerektiğini vurguladı.



