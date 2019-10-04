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Emine Erdoğan’dan Hayvan Hakları Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Hayvan Hakları Yasası’nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diliyorum” dedi.

Politika 04.10.2019, 14:26 04.10.2019, 14:49
Emine Erdoğan’dan Hayvan Hakları Günü mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Hayvan Hakları Yasası’nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter’da bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sesi olmayanlara ses olmak insanlık vazifesidir. Hayvan Hakları Yasası’nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diliyorum. Hayvanlara güzel muamele insaniyet yolunda katettiğimiz yolun en iyi göstergesidir. Onlar bizim en masum emanetimizdir. Hep birlikte huzur içinde bir dünyada yaşamayı diliyor, 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü’nü kutluyorum.”

(İlker Turak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#hayvan hakları günü #emine erdoğan
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