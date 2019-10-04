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Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı

Cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami çıkışı vatandaşlarla da bir süre sohbet etti

Politika 04.10.2019, 14:52 04.10.2019, 15:54
Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı
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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde bulunan Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazını kılan Erdoğan, namaz sonrası vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan, vatandaşlara kitap hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Beştepe Millet Camisi #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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