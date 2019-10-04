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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemede bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ay içinde açılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Politika 04.10.2019, 15:59 04.10.2019, 16:23
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemede bulundu
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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ay içinde açılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kütüphanede incelemelerde bulundu.

Bu ay içinde açılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi hakkında bilgi alan Erdoğan, yerleştirme işlemleri tamamlanan bazı kitapları da inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incelemelerine ilişkin fotoğraflar, Erdoğan'ın Instagram hesabından da paylaşıldı.

Erdoğan, hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemiz çok yakında milletimizin hizmetinde olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#politika #Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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