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Erdoğan'dan Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü tebriği

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Oktay Çağatay ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay‘a tebrik telgrafı gönderdi.

Politika 08.08.2019, 11:12 08.08.2019, 12:47
Erdoğan'dan Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü tebriği

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Oktay Çağatay ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay‘a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Oktay Çağatay ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay‘a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

#kurtuluş yıl dönümü #bitlis #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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