Erdoğan'dan TBMM Başkanı Şentop'a harekat bilgilendirmesi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'a, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Erdoğan, Şentop'a Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.