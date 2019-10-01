Erdoğan “Kabine revizyonu için şu anda böyle bir şey yok.“
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarının sorularını cevaplandırırken kabine değişikliğiyle ilgili olarak bir soruya "Şu anda böyle bir şey yok" dedi
TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine revizyonuyla ilgili, "Şu anda böyle bir şey yok." dedi.
Erdoğan, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen yasama yılı açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Kabine revizyonu olacak mı?" sorusuna Erdoğan, "Şu anda böyle bir şey yok." karşılığını verdi.
Resepsiyonun ardından Mermerli Salona geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.
Erdoğan, daha sonra Meclis çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.
TBMM Başkanı Şentop'un makam aracına kadar uğurladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM'den ayrıldı.
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