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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan asker ile İzmir'de trafik kazasında şehit olan polis memurunun ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi

Politika 29.09.2019, 13:40
Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye
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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit asker ve şehit polis memurunun ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan asker Muhammed Ceylan ile İzmir'de trafik kazasında şehit olan polis memuru Serkan Çağlayan'ın ailelerine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

#başsağlığı telgrafı #çatışma #Irak'ın kuzeyi #şehit #trafik kazası #Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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