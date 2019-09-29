Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

ANKARA (AA) -asker ve şehit polis memurunun ailelerinegönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan asker Muhammed Ceylan ile İzmir'de trafik kazasında şehit olan polis memuru Serkan Çağlayan'ın ailelerine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.