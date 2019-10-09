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Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anın görselleri paylaşıldı
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı'nın başlama emrini verdiği ana ilişkin görseller, sosyal medya hesabından paylaşıldı
Politika 09.10.2019, 17:00
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı'nın başlama emrini verdiği ana ilişkin görseller, sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı'nın başlama emrini verdi." ifadeleri kullanıldı.
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