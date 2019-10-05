Fas'ta koalisyon ortağı partiden ayrılık kararı
- Hükümet ortağı "Sosyalist İlerici Parti" koalisyondan ayrılma kararı aldı
RABAT (AA) - Fas'ta Sadeddin Osmani liderliğindeki hükümeti oluşturan partilerden en küçüğü "Sosyalist İlerici Parti" koalisyondan ayrılma kararı aldı.
Başkent Rabat'ta Merkez Komisyonu toplantısı ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümet ortağı "Sosyalist İlerici Parti" koalisyondan ayrılma kararı aldı.
Açıklamada, ayrılığın gerekçesi olarak hükümeti oluşturan unsurlar arasındaki çekişmeler gösterildi.
Parlamento'da 12 milletvekiline sahip Sosyalist İlerici Partisinin ayrılık kararının, koalisyon hükümetinde olumsuz bir etki yapmayacağı belirtiliyor.
Fas Kralı 6. Muhammed, Abdulilah Bankiran'ın kabineyi kurma çalışmalarının başarısızlığa uğramasının ardından 17 Mart 2017'de hükümeti kurması için Sadeddin Osmani'yi görevlendirmişti. Bankiran'ın koalisyon oluşturmayı reddettiği partilerle anlaşan Osmani, yeni hükümeti 6 partiyle kurmayı başarmıştı.
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