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Fatih’te vatandaşlar parklara akın etti

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından Fatihliler geceyi parklarda geçiriyor.

Politika 26.09.2019, 20:34
Fatih’te vatandaşlar parklara akın etti

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından Fatihliler geceyi parklarda geçiriyor.

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Fatihli vatandaşlar geceyi ilçede bulunan parklarda geçiriyor. Birçok vatandaşın evine gitmediği gözlendi. Kimi vatandaşlar banklarda otururken, kimi ise çimlerde oturdu.

(İHA)
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