Flaş HaberFırat’ın doğusuna harekat başladı
Fırat’ın doğusuna harekat başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri’miz Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı’nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" dedi.
Politika 09.10.2019, 16:13 09.10.2019, 16:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri’miz Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı’nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" dedi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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