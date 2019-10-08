Fransız heyetin TBMM ziyareti
- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Josiane Costes ile görüştü
TBMM (AA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Josiane Costes ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Meclis'teki görüşmede konuşan Bozkır, Türkiye ile Fransa arasındaki dostluk ilişkisinde parlamentolar arası ilişkilerin de önemli olduğunu söyledi.
Geçen ay yaşamını yitiren Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın vefatını üzüntü ile karşıladıklarını belirten Bozkır, başsağlığı dileğinde bulundu. Bozkır, Chirac'ın Türkiye ile AB ilişkilerine önemli katkılarda bulunduğunu anımsattı.
"Cumhurbaşkanlarımız arasında da düzenli bir diyalog mevcut. Bakanlarımız arasında da iki ülke yararına ilişkiler mevcut. Tabiatıyla çok daha fazla geliştirmemiz gereken parlamentolar arası ilişkidir. Belki biz parlamenterler olarak bu tür toplantılarla ilişkilerimizi olması gereken boyuta taşıyabiliriz. Bölgemizde ve dünyada önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Türkiye'ye geldiniz. Bu vesileyle çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunabilecek olmaktan dolayı ayrıca memnunum."
Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.
Öte yandan Bozkır, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
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