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Fuat Oktay, Denizli Valisi'nden depreme ilişkin bilgi aldı
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin, Denizli Valisi Hasan Karahan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin Vali Karahan ile telefonda görüştü. Karahan'a...
Politika 08.08.2019, 15:41
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|0
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|0
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|15. Menemen Belediyespor
|0
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|18. İstanbulspor
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|P
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|0
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|0
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|O
|P
|1. Athletic Bilbao
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|2. Atlético Madrid
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|0
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|0
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|17. Real Valladolid
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|0
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|19. Valencia
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