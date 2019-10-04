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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD’li mevkidaşıyla görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD’nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek görevinde başarılar diledi. Görüşmede Suriye’de Fırat’ın doğusunda tesis edilmesi planlanan “Güvenli Bölge” konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Politika 04.10.2019, 20:33
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Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
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|11
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|10
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|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
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|7
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|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
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|7
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|4. Arsenal
|7
|12
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|7
|12
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|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
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|7
|11
|10. M. United
|7
|9
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|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
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|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
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|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
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|7
|13
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|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2