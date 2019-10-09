"Harekatın amacı Suriye ve bölge barışına katkı sağlamaktır"

TBMM (AA) - ALİ KEMAL AKAN - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu harekatın amacı, sınır güvenliğimizi sağlamak, Suriye tarafından ülkemize yönelik terör tehditlerini ortadan kaldırmak, mültecileri o bölgeye yerleştirmek, bölgeyi güvenli hale getirmek ve bölgeyi teröristlerden temizleyerek Suriye ve bölge barışına katkı sağlamaktır." dedi.

Destici, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve kardeş coğrafyamız için Barış Pınarı Harekatımız hayırlı olsun. Rabbim kahraman ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin, onları korusun." diyen Destici, Türk milletinin duasının kahraman orduyla birlikte olduğunu belirtti.

Parti olarak, bu harekatı hep desteklediklerini, harekatın başlamasından da memnuniyet duyduklarını söyleyen Destici, şunları söyledi:

"Bu harekatın amacı, sınır güvenliğimizi sağlamak, Suriye tarafından ülkemize yönelik terör tehditlerini ortadan kaldırmak, mültecileri o bölgeye yerleştirmek, bölgeyi güvenli hale getirmek ve bölgeyi teröristlerden temizleyerek Suriye ve bölge barışına katkı sağlamaktır. Türkiye'nin bir amacı daha var ki o da şudur. Irak'ın kuzeyinde bir özerk bölge oluşturuldu. Şimdi aynısını ABD, Suriye'nin kuzeyinde yapmaya çalışıyor. Belli bir süre sonra bunları birbirlerine eklemleyecekler, ondan sonraki hedefin de Türkiye olduğunu biliyoruz. Bu çok açık ve net."

ABD Başkanı Donald Trump'ın harekat öncesindeki açıklamalarına da değinen Destici, Trump'ın açıklamalarını bir bütün olarak değerlendirmek gerektiğine işaret etti.

Trump'ın, "DEAŞ militanlarını Türkiye'nin alması gerekir." dediğini aktaran Destici, neden bu militanları Türkiye'nin alması gerektiğini sordu. Destici, "Bizim oradaki çözüm teklifimiz şudur. DEAŞ militanları şu anda orada ABD'nin elinde. Hangi ülke vatandaşı iseler o ülkeye gönderilsinler. Ya uluslararası bir mahkeme kurulsun, orada yargılanıp gönderilsinler ya da her ülke kendi vatandaşını rehabilite mi edecek yoksa cezalandıracak mı kararını versin. Vatandaşlık aidiyeti olmayan DEAŞ militanları da var. Bunlarla ilgili de orada ortak bir mahkeme kurulur ve oluşturulacak güvenli bölgede bir hapishanede bunlar tutulabilir. Ama bunların tamamını Türkiye'ye vermeleri kabul edilebilir değil." şeklinde konuştu.