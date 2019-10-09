"Hükümetin gösterdiği kararlılığı destekleriz"
- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "(Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekat) Hükümetin bu noktada gösterdiği kararlılığı elbette destekleriz"
ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin, "Hükümetin bu noktada gösterdiği kararlılığı elbette destekleriz." dedi.
Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Karamollaoğlu, elektrik, köprü ve otoyollara yapılan zamlara da dikkati çekerek, "Zamlar herhalde eskiyi aratacak kadar ihtişamlı oldu. Ekonomi böyle giderse bundan sonra daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.
Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilenlerin geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapacağı toplantının iptal edilmesine ilişkin Karamollaoğlu, "Kendilerine verilen toplantı hakkını kullanarak bir yerde problemlerini görüşmeye ve seslerini de hükümete duyurmak istiyorlar." dedi.
Karamollaoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine ise "Bu bir defa terbiyesizlik, saygısızlık ve küstahlık ama bu Trump'ın adeta kimliği haline geldiği için bunları saymaya gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.
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